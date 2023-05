Incomodidad vial en Anonos

A unos 600 metros de la Pops de Sabana, hacia el oeste, hay un pequeño puente que comunica el parqueo de una universidad privada con un edificio de apartamentos, enfrente de la subestación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de Anonos.

Al terminar la estructura, de la ruta 27 hacia los Hatillos, hay un alto que pone en serio peligro a los conductores que manejan a grandes velocidades desde Sabana sur. El MOPT tomó una medida de prevención en cierta forma plausible, pero sin ser la mejor opción, ya que son resaltes redondeados metálicos que pueden despedazar las llantas de un vehículo.

Además, resultan incómodos para quienes vivimos en los alrededores. Por ejemplo, si yo necesito ir a comprar en el pequeño centro comercial de Brisas del Sol, tengo que desplazarme hasta La Salle, en Mata Redonda, en busca de una vía por la imposibilidad de cruzar debido a que los resaltes son muy incómodos, principalmente para los propietarios de vehículos pequeños.

Rodnny Hayden Cordero, San José

A pesar de que habló sobre cosas acertadas, en el discurso del presidente faltó mencionar el problema de la inseguridad, la recolección de impuestos y las cárceles. En ningún momento se refirió a la construcción de más edificios, los cuales pueden hacerse en alianza con la empresa privada. Cuatro años es poco tiempo, sobre todo si no hay consenso para trabajar.

Aracelly Castro Rojas, Moravia

Me pensioné hace un año y dos meses. Popular Pensiones debía entregarme ¢56.000 mensuales, pero resulta que en febrero me indicaron por correo electrónico que, debido a que los rendimientos cayeron y a otras excusas más, solo me girarán la mitad, es decir, ¢28.000.

Del documento enviado por ellos, infiero que en el tercer año recibiré solamente ¢14.000; en el cuarto, ¢7.000; y en el quinto ya no me darán nada de mi ROP. La culpa es de quienes creyeron hacernos un favor al impedirnos sacar el ROP para nuestro disfrute. En lugar de eso, permitieron que las operadoras nos lo dieran en abonos. Yo quería disfrutarlo a mi manera, gastarlo en arreglos de la casa, darme un gusto, pasear. No sé, tantas cosas que pude haber hecho con mi dinero.

José Manuel Flores Jamieson, Curridabat

La cablera Liberty reconoce, sin empacho, que modificó el orden de los canales analógicos para expandir su cobertura de televisión digital. La conclusión es fácil: forzar a los clientes a contratar otros servicios a cambio de mayores ingresos.

En la eliminación se incluyó a Fides, que para los creyentes es de suma relevancia, pues nos permite sintonizar programas de interés espiritual, empezando por la santa misa. Solicito la valiosa mediación de doña Olga Cozza de Picado para que se reincorpore al medio informativo.

Julio Barquero Salazar, Coronado

Liberty cambió y quitó canales aduciendo la migración de la televisión analógica a la digital. Uno de los eliminados fue Telefides, que entretenía tanto a mi madre como a mi tía adultas mayores. Pasaron el 6 al 10, pero el 7 se mantuvo en su lugar.

Luis Carlos Lobo Camacho, Heredia

La cocaína genera el narcotráfico. Este, a su vez, es ejecutado por bandas que no comparten el mercado costarricense. Tal anarquía nutre los asesinatos para “poner orden”. Por tanto, no es con más policías como se debe enfrentar la ola de homicidios que acrecienta la inseguridad.

La raíz del problema está en el ingreso de la droga. Así pues, como no podemos controlar el consumo en Europa y Estados Unidos, pareciera que lo que nos queda, como única medida capaz de mitigar el crimen ligado al narcotráfico, es cerrar el ingreso de drogas por nuestras costas, la frontera con Panamá y aeropuertos de todo tipo.

Freddy Pacheco León, Heredia

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

