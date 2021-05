De mis pequeños pacientes he recibido una lección de tenacidad y entereza ante la adversidad. Aun en los peores momentos de sus enfermedades, siempre he visto el reflejo de la alegría en sus caritas y la esperanza de que las cosas van a salir bien. No puedo evitar el maravillarme ante sus juegos, su ternura y su positividad ante la vida. Saben que tienen todo un mundo por delante y aun así no pierden la oportunidad de pasarla bien, de divertirse, de asombrarse ante pequeñas cosas. Ello hace que piense lo bueno que sería que los adultos no perdiéramos esa parte tan hermosa de ser niños.