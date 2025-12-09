Foros

Zelenski, entre dos centinelas en un callejón sin salida

En los últimos días, los medios filtraron una supuesta conversación entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y una serie de senadores en la que el primero habría afirmado que el plan de paz de Trump es ‘la lista de deseos’ de Rusia

EscucharEscuchar
Por Gina Montaner
Esta combinación de imágenes creada el 18 de marzo de 2025 muestra, de izq. a der., al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el 18 de marzo de 2025 y al presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 13 de marzo de 2025, y al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de febrero de 2025.
Zelenski (derecha) se encuentra atrapado entre Vladimir Putin y Donald Trump. (MAXIM SHEMETOV MANDEL NGAN SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vladimir PutinVolodimir ZelenskiDonald TrumpUcrania
Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.