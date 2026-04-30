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Zacarías Padilla y otros ‘salvajes’ que salieron de la montaña

Pasó una y otra vez: los bosques, de repente, arrojaban a un humano feral y este era acosado ulteriormente con preguntas y mitos

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Por Fabián Coto Chaves
Guerrilla, guerrilleros, entrenamiento militar, observación, espionaje en la selva, el bosque
A partir de la segunda mitad del siglo XX, los bosques latinoamericanos empezaron a ser merodeados por otros humanos que generaban consternación. Se internaban en la selva con un fusil y la dudosa convicción de estar salvando a la humanidad. (Shutterstock/Foto)







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