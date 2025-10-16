Foros

¿Ya se murió Raúl Castro?: una pregunta cíclica en Cuba

Cuando recientemente se disparó el rumor, como sucede periódicamente, de que el hermano de Fidel Castro estaba en las últimas, más de uno preguntó: ‘Ah, ¿pero estaba vivo?’

Por Gina Montaner
Raúl Castro durante la apertura de un congreso del Partido Comunista cubano, en abril de 2021. Actualmente, tiene 94 años. (ARIEL LEY ROYERO/AFP)







