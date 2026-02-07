Ya empezó la resistencia

Esta resistencia no se ejerce destruyendo, sino proponiendo. No se ejerce gritando, sino involucrándonos. No se ejerce aislándonos en nuestro pequeño mundo, sino comprometiéndonos activamente con la sociedad y con el país donde vivimos.

Esta semana que está por terminar empezó la resistencia. Pero no una resistencia de fuerza física, ni de violencia, ni de imposición. Comenzó una resistencia de inteligencia, cívica, responsable y profundamente democrática.

Esta resistencia no se ejerce destruyendo, sino proponiendo. No se ejerce gritando, sino involucrándonos. No se ejerce aislándonos en nuestro pequeño mundo, sino comprometiéndonos activamente con la sociedad y con el país donde vivimos.

Costa Rica es una democracia plural, y como tal, debemos recordar un dato esencial: si bien un 48% del electorado que votó, se aglutinó y respaldó al partido de gobierno, un 52% –la mayoría– apoyó algo distinto a lo que ese partido ofrecía. Y otro 30% decidió no votar y, por omisión, no apoyar activamente la propuesta del oficialismo. Esa realidad no puede ni debe ser ignorada.

El llamado que hago no es a obstruir por obstruir a la presidente electa ni a sus diputados. La obstrucción sin propósito es tan dañina como el abuso de poder. Pero sí es fundamental recordarles a los partidos de oposición que ellos representan a más de la mitad del país, y que esa mitad a la que ellos se deben no comparte el proyecto político que hoy impulsa el oficialismo.

Por ello, la oposición tiene una responsabilidad histórica: ejercer controles, observancia estricta y una defensa firme de la ley, de la institucionalidad democrática y de los derechos civiles, políticos y humanos de todas las personas.

¿Y nosotros, como ciudadanos costarricenses, qué debemos hacer?

Durante estos cuatro años, ejerzamos una ciudadanía activa:

más y mejor. Lea con profundidad. Analice. No se conforme con titulares. Edúquese cívicamente . El conocimiento es la primera línea de defensa de la democracia.

. El conocimiento es la primera línea de defensa de la democracia. Consiga desde hoy los datos de contacto de los diputados de los partidos por los que usted votó. Recuérdeles sus compromisos. Escríbales. Pregúnteles. Exíjales, con respeto, que defiendan lo que ofrecieron en campaña, que fue, sobre todo, la defensa de la democracia.

A esos diputados, apóyelos política y moralmente. Ellos estarán sometidos a una presión enorme. No debemos ser ingenuos. Fuerzas políticas y otras fuerzas oscuras intentarán presionar, acosar y extorsionar para obtener los siete votos que le van a faltar al oficialismo para alcanzar mayorías calificadas. Mayorías que ya han anunciado que buscan, incluso para proyectos tan graves como la suspensión de garantías individuales o las reformas constitucionales que permitan la reelección indefinida.

Vienen años duros.

La historia enseña que la borrachera del poder nubla el juicio, y que el poder, cuando se combina con soberbia y agresividad, intoxica. En ese estado, personas razonables pueden intentar actos que jamás imaginaron cometer.

Esta resistencia debe ejercerse con respeto y desde la institucionalidad.

Nosotros, ciudadanos comunes; usted, funcionario público; empresarios, estudiantes, profesionales, todos, de manera prudente y vigilante, debemos sostener esta resistencia.

A los funcionarios públicos, les digo con claridad y respeto: ustedes están ahí para servir al público, no al poder. Son, en muchos casos, la última línea de resistencia democrática. No deben ejecutar actos ilegales. No deben acatar órdenes que constituyan abuso de poder o violaciones a los derechos de sus conciudadanos.

A las personas funcionarias del Poder Judicial, tan injustamente atacadas y desprestigiadas en los últimos años: recuerden que ustedes no son un poder menor. Son un pilar esencial del Estado de derecho, un bastión de la democracia costarricense. Defiendan esa función con valentía, con independencia y con firmeza.

No nos desanimemos. Costa Rica no se construyó de la noche a la mañana, y tampoco permitiremos que se destruya de la noche a la mañana. Este país se construye y se sostiene con el quehacer diario, diligente y vigilante de su gente. Porque ser ciudadano, en el sentido político de la palabra, no es solo tener derechos, es ejercerlos, es defenderlos, es asumir responsabilidad.

Finalmente, los invito a que apoyen activamente a las instituciones que ejercen pesos y contrapesos, a que no abandonen a los diputados de oposición, recuérdenles cada día por qué los llevamos a su curul. Apoyen a la prensa independiente y crítica, suscríbanse a medios serios, ojalá en su versión pagada, ya que sin ingresos, la prensa no puede cumplir su función democrática.

Denuncien cualquier acto que les preocupe o que les dé indicios de ser un abuso de poder. Visibilicen, compartan, remitan sus denuncias a instituciones o medios informativos que tengan criterio, alcance y compromiso democrático.

Tomen acción. Defiendan lo que es de todos. Defiendan la democracia. Defiendan a Costa Rica. Yo lo haré desde mi espacio ciudadano.

Javier Escalante Madrigal es abogado.