Ya empezó la resistencia

No nos desanimemos. Costa Rica no se construyó de la noche a la mañana, y tampoco permitiremos que se destruya de la noche a la mañana. Este país se construye y se sostiene con el quehacer diario, diligente y vigilante de su gente

Por Javier Escalante Madrigal
Esta resistencia no se ejerce destruyendo, sino proponiendo. No se ejerce gritando, sino involucrándonos. No se ejerce aislándonos en nuestro pequeño mundo, sino comprometiéndonos activamente con la sociedad y con el país donde vivimos. (Shutterstock/Shutterstock)







