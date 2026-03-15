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WhatsApp nos acercó, pero dejamos de vernos, hasta que 10 años después...

Notario de sueños, risas, lágrimas y vicisitudes de una extensa travesía, mi personaje de hoy es un testigo entre páginas de relatos y caminos

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Por Roberto García Herrera
Abogado Eduardo Rojas Arroyo en su casa con su amplia biblioteca
El abogado Eduardo Rojas Arroyo en su casa, junto a su amplia biblioteca. (Cortesía: Roberto García H./Cortesía: Roberto García H.)







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Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

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