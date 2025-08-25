Foros

Vox: el xenófobo e islamófobo partido ultraderechista español

Los partidos políticos de extrema derecha, que se llenan la boca defendiendo valores cristianos, usan discursos xenófobos contra las oleadas migratorias, sobre todo si las personas proceden de sociedades donde se profesa la religión musulmana

EscucharEscuchar
Por Gina Montaner
Barco con migrantes africanos en su arribo a Lampeduda, Italia
Cuando los traficantes de personas ven en peligro su actividad, son capaces de arrojar por la borda a los desdichados inmigrantes que pagaron por el trayecto, muchos de los cuales no saben nadar. En la foto, un barco lleno de africanos arriba a Lampedusa, Italia. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
inmigrantesVoxEspañaItaliaLampedusaoleadas migratoriaspartidos de extrema derechapartidos de ultraderecha
Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.