Foros

Votar sin miedo, pero con lucidez

En mis más de ocho décadas de existencia, nunca había presenciado ataques tan incisivos y peligrosos a nuestra democracia

EscucharEscuchar
Por Jaime Feinzaig
voto, votación, elecciones, urnas, bandera de Costa Rica, sufragio, votar, comicios electorales
Hoy, a las puertas del voto, exijamos el debate, rechacemos la desinformación y defendamos los contrapesos. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jaime Feinzaigvotoelecciones 2026democracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.