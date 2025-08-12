Foros

¿Volvieron las frases machistas e indignantes solo porque ‘antes se usaban’?

Aquí en nuestro terruño, hace décadas, era frecuente oír decir a cualquier zopenco, cuando un varoncito se soltaba en llanto: ‘A llorar a la maternidad’. O bien: ‘Solo las mujeres son acusetas... sea macho y quédese callado’

EscucharEscuchar
Por Enrique Tovar
Padre regañando a su hijo, agresión doméstica, violencia en la crianza, hijos que temen a sus padres, enojo, regaño, ira, niño
La frase: “No llore como una mujer lo que no supo defender como un hombre”, era común en Costa Rica hace unas décadas. Los propios padres la decían a sus hijos. Foto con fines ilustrativos. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
machismoRodrigo Chavesfrases machistasniña en Guanacaste

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.