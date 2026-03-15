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Volvamos a ‘los altos’ de Monumental

Uno de los trabajadores que durante años formó, letra por letra, las noticias de la pizarra de radio Monumental compartió anécdotas y vivencias de una labor que ya desapareció junto a aquel punto de encuentro y reunión

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Por Ricardo Millán González
Fotografía de la famosa esquina de Monumental, en la avenida central, generada por IA a partir de una foto antigua
La famosa esquina de Monumental, en la avenida central, con la pizarra de noticias donde se anunciaba lo más relevante del acontecer nacional y mundial. (Foto generada con IA a partir de una foto antigua/Foto generada con IA a partir de una foto antigua)







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Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

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