Vivimos crisis morales, no institucionales

Los problemas que nos aquejan no están en las instituciones: son crisis morales. Estamos ante una crisis de conductas, no de estructuras

Por Helena María Fonseca Ospina
24 de marzo del 2025. San José. 10:00 hrs. Recorrido por comercios josefinos para documentar el nivel de insegiuridad que experimentan los propietarios ante la creciente ola de violencia, de robos e indigencia que afecta de forma directa sus negocios. En la foto: Ester Rodríguez de HR Biscochería. Foto: Albert Marín para la Nación.
La existencia humana aislada es inviable. Existe el 'otro'. Reina la justicia en una sociedad cuando las relaciones fundamentales de la vida común son justas. (Albert Marín/Recorrido sobre inseguridad en San José.)







pobrezadesastres naturalesinseguridad
Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

