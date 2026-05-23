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Violencia obstétrica: el abuso silencioso que sigue dándose en las salas de parto del país

He acompañado a mujeres que llegan rotas, confundidas, culpabilizadas y silenciadas; mujeres que no solo parieron, sino que sobrevivieron. Y ninguna mujer debería sobrevivir a su parto

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Por Lorena De La Garza
Parto, dolor en el parto, dar a luz, mujer en labor de parto, derecho a estar acompañada en el parto
La Ley de Parto Respetado, de 2021, reconoce el derecho de toda mujer a un parto digno, informado y acompañado. Sin embargo, una ley sin cumplimiento es apenas papel. (Shutterstock/Foto)







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