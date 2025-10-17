Foros

Ver París, ver famosos, ver aviones

Mi mamá siempre se queja de que ya no es posible ir a ver aviones con absoluta comodidad. Antes, me contaba, uno iba al restaurante del Juan Santamaría y podía pasarse las horas contemplando cómo esos colosales armazones de lata conjuraban el mito de Ícaro

Por Fabián Coto Chaves
Avión, ver aviones, personas y aviones
