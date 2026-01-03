Foros

Venezuela: la esperanza cumplida

Si el gobierno de Maduro no hubiera impuesto tantos controles autoritarios, el resultado favorable a Edmundo González y María Corina Machado se habría acercado al 90%. Hay, por tanto, un liderazgo electo en un país que cuenta con una respetable tradición democrática

Por Enrique Krauze
La opositora venezolana, María Corina Machado, en Noruega.
"En todos los pueblos por los que paso, la gente me pide que logre reunificar a la familia venezolana: las madres quieren volver a ver a sus hijos; los abuelos, conocer a sus nietos", le dijo María Corina Machado al historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze antes de las elecciones de julio de 2024. Aquí, Machado, en Noruega. (ODD ANDERSEN/AFP)







