Foros

Vender el BCR: alivio momentáneo, pérdida permanente

Sería un canje patrimonialmente ruinoso en que el país entrega su capacidad de generar bienestar futuro a cambio de un respiro financiero inmediato

EscucharEscuchar
Por Guillermo Calderón Torres
Bancos BN, BCR y Central
El Banco de Costa Rica garantiza que el servicio financiero y trámites esenciales como licencias y pasaportes lleguen a todo el territorio, una labor de banca de desarrollo que ninguna entidad movida exclusivamente por el lucro estará dispuesta a heredar. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco de Costa Ricaventa del BCRCCSSdeuda del Estado con la Caja

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.