Foros

Vencer el odio a fuerza de votos

Los costarricenses hemos transitado del ‘pura vida’ a la búsqueda de culpables y hemos llegado incluso a responsabilizar a la democracia de nuestros males, al extremo de considerar el autoritarismo como una salida

EscucharEscuchar
Por Eduardo Robert Ureña
Votar, voto, sufragio, elecciones, ir a las urnas, democracia
Nuestra idiosincrasia pacifista y solidaria no debe dar cabida a la violencia. Rescatar nuestras raíces y rechazar las narrativas que buscan dividirnos es un deber colectivo. ¡Salgamos todos a votar! (Shutterstock/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
votarelecciones 2026Eduardo Robert Ureña

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.