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Vecino del río Colorado halla en Liberia cucharita de plata con las iniciales de Juan Mora Porras

Me imagino a don Juanito tomando cafecito mientras daba instrucciones. Terminó, envolvió apurado las cosas y se le cayó la cucharita. Quedó enterrada durante 170 años

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Por Carlos Duarte Camacho
Busto y óleo de Juan Mora Porras, Juanito Mora
Busto y óleo de Juan Mora Porras. (Archivo LN/Imágenes)







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