Vecino del río Colorado halla en Liberia cucharita de plata con las iniciales de Juan Mora Porras

Yo soy Carlos Duarte Camacho, vecino del río Colorado, 7 kilómetros al norte de Liberia. No soy historiador y vivo en un lote de 2.000 metros cuadrados a la orilla del río.

Cada Semana Santa, esto se llena de personas que llegan a acampar. Algunos dejan basura tirada y yo siempre la recojo, porque el río es de todos.

Hace unos meses, estaba haciendo un pozo para echar la basura que recojo del río. Metí la pala y pegó con algo duro. Escarbé y salió una cucharita de plata con las iniciales J. M. P.

Pensé: “J. M. P... ¿Juan Mora Porras? ¿Aquí mismo, frente a mi casa?”.

En marzo de 1856, don Juanito Mora vino al río Colorado a despedir a la tropa que iba a Santa Rosa a pelear contra los filibusteros. Este era un lugar de paso. Los soldados acampaban aquí.

Todas las mañanas, oigo a los yigüirros cantar y me acuerdo de esa historia. Veo mi terreno y me imagino a la tropa acampando aquí; a don Juanito, con su barba, sentado en una piedra; al capellán bendiciendo al grupo, y ese patriotismo que hoy ya no existe.

Me imagino a don Juanito tomando cafecito mientras daba instrucciones. Terminó, envolvió apurado las cosas y se le cayó la cucharita. Quedó enterrada durante 170 años.

Y me tocó a mí encontrarla. Yo digo que, tal vez, Dios me premió por cuidar el río.

La cucharita está en el Museo Nacional desde hace un par de meses. Dijeron que le harían análisis de carbono 14. Es de plata; por eso aguantó bajo tierra.

No sé si es de don Juanito. Eso lo dirán los expertos. Pero la historia está viva, enterrada en nuestra tierra, y cada mañana, los yigüirros me la recuerdan.

Si no es de don Juanito... ¿de quién más? ¿Quién, con iniciales J. M. P., estuvo aquí en 1856 despidiendo a la tropa?

Aquí, en el río Colorado, la patria también escribió su historia. Y me tocó a mí, Carlos Duarte Camacho, encontrar un pedacito de ella.

carlosduartec51@gmail.com

Carlos Duarte Camacho es vecino de Liberia, Guanacaste.