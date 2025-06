‘Uso lo que todavía sirve’, dice vocalista de A-ha diagnosticado con párkinson

Soy parte de la Generación X, influenciada por los videos musicales y el pop de los ochenta. La noticia que divulgó Morten Harket, de 65 años y vocalista de la banda noruega A-ha, me produjo asombro, tristeza y nostalgia por ser el líder de una de mis bandas favoritas desde hace 40 años.

En un comunicado del pasado 4 de junio, la banda confirmó que Harket tiene enfermedad de Parkinson. Harket y A-ha, un trío musical de synth-pop oriundo de Oslo, Noruega, se volvieron mundialmente famosos por el video para el sencillo Take On Me. El video, original y notorio por mezclar animación con dibujo a lápiz e imágenes reales, ganó seis premios en los MTV Video Awards de 1986, superando a cualquier otro artista en la historia de los premios, incluyendo a Michael Jackson y los videos del disco Thriller ese mismo año.

Con Harket, son ya más de medio centenar de figuras públicas que viven con párkinson. Michael J. Fox, el actor más conocido que sufre esta enfermedad, fue diagnosticado en 1998. Otras figuras que sufrieron y sufren este padecimiento son el boxeador Muhammad Alí (fallecido en 2016), el actor Alan Alda, el compositor Neil Diamond, el cantante de heavy metal Ozzy Osbourne, el exmariscal de los Packers Brett Favre, y el excandidato presidencial de Colombia Antanas Mockus.

Según un estudio publicado en enero del 2025 en la revista Frontiers in Aging Neuroscience, cerca de 12 millones de personas alrededor del mundo padecen la enfermedad (datos del 2021).

Harket afirmó en el comunicado que no tiene problemas para aceptar el diagnóstico. “Con el tiempo, he adoptado la actitud de mi padre de 94 años frente a cómo el organismo se va rindiendo poco a poco: uso lo que todavía sirve”, dijo el cantante.

El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento debido a la disminución de dopamina en el cerebro. Con el tiempo, los pacientes desarrollan síntomas como temblores, rigidez, problemas de equilibrio, dificultad para tragar y regulación de la presión arterial. Aunque el párkinson no causa muerte directa, sus complicaciones pueden ser fatales: neumonía por aspiración, caídas, deterioro cognitivo y demencia. Los pacientes suelen vivir entre 10 y 20 años después del diagnóstico. Aquellos diagnosticados en sus cuarentas o cincuentas sobreviven más tiempo, pero enfrentan largos periodos de discapacidad.

Se ha observado un aumento en las muertes de pacientes con párkinson a nivel mundial y nacional. La Organización Mundial de la Salud reportó que el número anual de muertes de estos pacientes se ha duplicado desde el año 2000.

En Costa Rica, se observa un fenómeno similar. Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana muestra que los decesos de pacientes con esta enfermedad aumentaron de 30 personas en el año 2000 a 178 en el 2022. Solo en el quinquenio 2018-2022, el incremento en las cifras de mortalidad fue de 60,6%.

Entre las posibles explicaciones de este aumento en la mortalidad se encuentran las mejoras en la capacidad de diagnóstico de la enfermedad, el envejecimiento de la población (lo que eleva su vulnerabilidad), factores ambientales como la exposición a pesticidas y la contaminación en el aire, así como los hábitos alimentarios y la falta de actividad física. Los factores genéticos tienden a generar interacciones complejas entre la predisposición a la enfermedad y los efectos del entorno.

La noticia del padecimiento del vocalista noruego pone de relieve una tendencia preocupante: el aumento mayúsculo de los casos de párkinson a nivel mundial, y acentúa la necesidad de desarrollar estrategias efectivas para su prevención, diagnóstico y manejo en personas que viven décadas con la enfermedad.

David Vargas Chacón es periodista y fotógrafo.