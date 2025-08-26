Foros

Universidad de Costa Rica: ya son 85 años de formar, investigar y apoyar el desarrollo nacional

El avance científico y tecnológico, y particularmente el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial, nos colocan ante escenarios inéditos. La UCR no solo debe liderar estos procesos, sino velar para que todo conocimiento esté orientado a servir al ser humano y a dignificarlo

Por Carlos Araya Leandro
En tiempos de polarización e intolerancia, la UCR tiene la obligación de ser un faro que ilumine con pensamiento crítico, diálogo respetuoso y construcción colectiva de soluciones. (Jose Cordero)







