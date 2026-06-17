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Una visión para las Américas, un compromiso renovado con la OEA

La Asamblea General de la OEA llega en un momento decisivo para las Américas, con desafíos en seguridad, democracia y gobernabilidad

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Por Albert R. Ramdin
Albert R. Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Albert R. Ramdin, secretario general del organismo: "Mi visión para la OEA se fundamenta en una agenda para la paz y la seguridad sustentada en los cuatro pilares de la organización: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral". (Juan Manuel Herrera/Cortesía OEA)







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