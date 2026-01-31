Una urna, dos caminos

Durante los últimos cuatro años, hemos sido gobernados por un grupo de personas cuyo interés no ha sido mejorar el país, sino mantenerse en el poder a toda costa, para satisfacer egos o desarrollar negocios; nunca por patriotismo. Nos enfrentamos al chavismo tico, que no se ha cansado de propagar odio, división, irrespeto, malacrianza, pachuquismo, intolerancia, y que intenta reiteradamente desprestigiar y desvalorar las instituciones públicas y debilitar el Estado social de derecho.

Es un movimiento que no ofrece soluciones porque no le interesa un mejor país, y ahí está precisamente la estrategia: hacer creer a toda la población que el modelo sociopolítico que hemos forjado en los últimos 70 años ya no sirve y debe ser sustituido por otro, por una supuesta Tercera República, la cual nunca aclaran qué significa para ellos, pero que, seguramente, por las señales que envían, se acerca mucho a un régimen totalitario, una autocracia o dictadura.

Al chavismo tico lo único que le interesa es el poder. Por eso, llevan rato buscando la salida más fácil: “no nos dejan gobernar”, “necesitamos 40 diputados”. Y esto no es cosa menuda, porque con 40 diputados controlarían todo: no solo la Asamblea Legislativa, sino el Poder Judicial, porque los magistrados de la Corte los nombra el Congreso. Tendrían también control de la Contraloría, en vista de que el contralor es nombrado por los diputados. Y, finalmente, controlarían el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuyos magistrados los nombra la Corte Plena.

Tendrían, entonces, total control de los tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del TSE. Eso no sería ya una democracia, sino una autocracia, con todos los poderes controlados por un grupo de poder, el chavismo. ¿Es eso lo que queremos para Costa Rica?

En casi cuatro años, el presidente y su élite no han querido gobernar, negociar, dialogar, buscar acuerdos con otros partidos y sectores, como corresponde en una democracia. Su línea ha sido la intolerancia y la imposición. Ellos no son demócratas; no pueden o no quieren funcionar en democracia. El diálogo y la negociación con otros sectores les resulta chocante e innecesario; la crítica, aunque sea constructiva, les es imposible de aceptar.

Es cierto que nuestra democracia y nuestra institucionalidad no son perfectas y que pueden mejorarse en muchos aspectos. También es verdad que otros partidos que recientemente nos han gobernado han cometido errores graves y caído en casos de corrupción. Es entendible el descontento de la población. Nuestra democracia es mejorable, pero para ello no es necesario destruir el sistema, debilitar o acabar con las instituciones –entre ellas, el TSE, pilar de nuestra democracia–.

El único norte de este gobierno ha sido el conflicto, la imposición, la intolerancia. Y a toda costa, mostrar al sistema como inoperante, para justificar un reemplazo totalitario. Y lo peor, actúan con la misma corrupción e ineficiencia que las de administraciones previas. Puede decirse que no solo son más de lo mismo, sino que son peor que lo mismo.

El país necesita líderes que unan, que respeten, que motiven y eduquen a nuestra niñez y juventud con el ejemplo y con sus valores positivos. Líderes regidos por la paz, el amor y la solidaridad, que verdaderamente quieran mejorar Costa Rica, que sean auténticos demócratas, que respeten y valoren nuestro pluralismo, paz y libertad.

Invito, respetuosamente, a todas las personas que están dolidas y decepcionadas de los partidos tradicionales y sus últimas administraciones, a canalizar esa frustración construyendo con amor y respeto, a centrarse en las soluciones, las propuestas, las visiones país y no en los insultos, las ofensas y el irrespeto.

Hoy, Costa Rica nos duele. Nos duele nuestra patria, presa del odio, la división y el irrespeto que un chavismo inconsciente e irresponsable ha alimentado y promovido. Nos duele la patria porque la estamos perdiendo entre tanto ruido, insulto y odio. Rescatemos al país de las garras de una dictadura. Aún estamos a tiempo; meditemos muy bien el voto de este domingo. Hay mucho en juego. Usted tiene la palabra.

Rolando Portilla Pastor es ingeniero civil y máster en Manejo de Recursos Naturales.