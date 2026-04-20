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Una sola es la solución a las presas en Costa Rica

Los servicios de transporte deben ser tan eficientes que inviten a las personas a utilizarlos en lugar de recurrir al vehículo particular

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Por Ramón María Yglesias Piza
Paradas de buses de Alajuelita, en Calle 8
Los buses y demás medios de transporte público deben operar con horarios definidos y frecuencias adecuadas, para que los usuarios accedan a ellos con puntualidad y confianza. Sin embargo, esto no ocurre en Costa Rica, donde tomar un bus es una apuesta a ciegas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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