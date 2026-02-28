Foros

Una muestra más de la recalcitrante retórica xenófoba de Trump

Trump arremete contra millones de inmigrantes que dan con su trabajo un enorme aporte a la economía y a la sociedad estadounidense: trabajadores de la construcción, personas que cuidan ancianos, empleados de hoteles, agricultores, pequeños empresarios

Por Andrés Hernández Alende
El discurso de Trump fue el más largo del estado de la Unión, superando a Clinton.
El discurso del Estado de la Unión pronunciado por Donald Trump el martes 24 de febrero giró, en gran medida, en torno al tema de la inmigración como amenaza. (KENNY HOLSTON/AFP)







