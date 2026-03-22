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Una mudanza, nuevos vecinos y cinco millones de hormigas bajo nuestros pies

Mientras me alejaba, pensé que una comunidad no es solo el conjunto de quienes comparten acera, sino también la trama invisible que sostiene esa convivencia

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Por Jurgen Ureña
Hormigas caminando hacia hoja verde
La conversación incluyó una amplia mención al inventario de derrotas: avispas depredadoras, líquidos avinagrados, barreras de ajo. Las hormigas sobrevivían a todo y aprendían a rodear obstáculos con una inteligencia superior. (Shutterstock/Imagen)







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Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

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