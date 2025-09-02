Foros

Una madre indígena mordida por una terciopelo y horas de camino cruzando ríos bajo la lluvia: pura vocación médica

El punto de quiebre vino cuando la hija mayor de la víctima, de unos nueve años, se acercó y dijo: ‘Señor, señor, es que mi hermanito tiene hambre. ¿Mi mamá puede alimentarlo?’ –entiéndase: ‘¿puede amamantar al bebé de seis meses’, quien hasta ese momento había pasado inadvertido?–

Por Ricardo Millán González
Doctor Guillermo Cubillo: especialista en Medicina de Familia. Ha realizado un gran aporte en la reducción de las brechas sanitarias y en llevar medicina de calidad a comunidades vulnerables, especialmente en el cantón de Talamanca. Laboró en UCR y CCSS.
A la derecha, el médico Guillermo Cubillo, especialista en Medicina de Familia, a quien se le reconoce su aporte en la reducción de las brechas sanitarias y en llevar la medicina a comunidades vulnerables, especialmente en el cantón de Talamanca. (Cortesía: Ricardo Millán/Cortesía: Ricardo Millán)







Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

