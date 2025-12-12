Foros

Una jornada decisiva redefine el Colegio de Abogados: ¿qué viene ahora?

Una elección muy concurrida dejó un mensaje claro: el gremio busca excelencia profesional, transparencia y protagonismo técnico. Ahora, el nuevo liderazgo deberá convertir esa energía en reformas concretas

EscucharEscuchar
Por Esteban Chaverri Jiménez







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Colegio de Abogadoselecciones en Colegio de AbogadosabogadosDerecho

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.