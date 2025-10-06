Foros

¿Una grieta escatológica entre Estados Unidos e Israel?

Lo que hoy parece un simple debate político-pragmático podría eventualmente convertirse en una fractura entre dos visiones religiosas sobre el fin de los tiempos

EscucharEscuchar
Por Mauricio Ramírez Núñez
Judaísmo y cristianismo, Talmud y Biblia
En el Talmud y el judaísmo tradicional, la escatología está ligada a la restauración de Israel y la llegada del Mesías, un líder humano que traerá paz y redención al pueblo judío. En cambio, en el Nuevo Testamento y la tradición evangélica, la escatología gira en torno al regreso de Cristo, el juicio final y la salvación universal. (Shutterstock/Fotos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Israelfin de los tiemposGazacristianos evangélicosEstados UnidosTel Aviv

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.