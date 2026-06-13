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¿Una encíclica escrita con IA?

¿Y por qué el Papa y sus asesores no podrían usar una herramienta como Claude? Las encíclicas no suelen ser obra de una sola persona. Resultaría extraño imaginar que fueran escritas hoy como en la Edad Media, a mano y sin apoyo tecnológico

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Por José Chacón
El escritor Jose Chacón con el papa Francisco en 2016
El escritor costarricense Jose Chacón junto al papa Francisco en 2016, durante una audiencia privada. (Jose Chacón/Cortesía:)







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