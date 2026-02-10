Foros

Una deuda cara por puro capricho

No tiene lógica o sentido demandar más recursos para becas, ayudas sociales, infraestructura o seguridad, al tiempo que se erosiona la recaudación por medio de exoneraciones o se imponen trabas de acceso a fuentes de financiamiento con mejores condiciones

EscucharEscuchar
Por Nogui Acosta Jaén
Sesión de plenario legislativo
"Lo más irónico es que para tener acceso a financiamiento barato, se debe 'pedir permiso', pero para uno caro, basta con aprobar el presupuesto", les reclama a los actuales diputados el exministro de Hacienda y ahora diputado electo, Nogui Acosta. (Foto con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nogui Acosta Jaéndeuda caradiputados salientesproyecto 24.281acceso a financiamiento barato

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.