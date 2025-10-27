Foros

Una Costa Rica en crisis pero no perdida: ¿aún estamos a tiempo?

Con facilidad, la mayoría de costarricenses podríamos levantar el listado de los problemas que nos aquejan. Lo que sigue, entonces, es elegir en las urnas a las personas idóneas para que empiece la reconstrucción del país

EscucharEscuchar
Por Joyce Zurcher
voto, votación, elecciones, urnas, bandera de Costa Rica, sufragio, votar, comicios electorales
Si tenemos claro lo que requerimos y lo que ansiamos para todos, el siguiente paso debería ser trabajar en una propuesta nacional para lograrlo. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
elecciones 2026inseguridadeducaciónlistas de esperapresas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.