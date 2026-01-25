Foros

Una breve pesadilla democrática

Chequeo mi celular y noto inmediatamente la ausencia de las ‘apps’ de rigor: ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook, ni WhatsApp. Extrañado, intento descargarlas nuevamente, pero ninguna pareciera existir o aparecer en la web

Por Ricardo Millán González
Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

