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Una aguja de Cleopatra entre ardillas y rascacielos

Un obelisco egipcio en Nueva York recuerda, mejor que nosotros, lo breve que es un parpadeo humano frente a los milenios del granito

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Por Ovidio Muñoz Corrales
Obelisco egipcio en Central Park, Nueva York.
Obelisco egipcio en Central Park, Nueva York. (Agencia AFP/Obelisco egipcio en Central Park, Nueva York.)







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Ovidio Muñoz Corrales

Ovidio Muñoz Corrales

Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. En Grupo Nación, ha desempeñado diversos puestos en los diarios 'Al Día', 'La Teja' y 'La Nación' entre 1995 y la actualidad.

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