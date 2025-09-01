Foros

Un ‘tip’ fácil y barato para alejar las hormigas cortadoras de las plantas

Este tipo de prácticas agroecológicas son alternativas económicas, accesibles y ambientalmente responsables, útiles tanto en contextos rurales como urbanos

Por Jaime Morera Monge
Uso de zacate ciortado para poner alrededor de plantas y árboles y alejar las hormigas cortadoras
El material vegetal en descomposición actúa como barrera física y química que disuade a las hormigas de ascender por el tallo y defoliar la planta. (Cortesía: Jaime Morera/Cortesía: Jaime Morera)







