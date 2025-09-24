Foros

Viajar a lo más profundo del Gran Cañón y volver atrás 250 millones de años

Recordé la historia de la escalera del coro de la capilla de Loretto, construida hace más de 150 años, sin un solo clavo, sin ningún tipo de pegamento, y esculpida en una sola pieza de madera por un extraño y misterioso visitante del que nuca se supo su nombre

EscucharEscuchar
Por Roberto Protti
Geólogo Roberto Protti en cañón Zion, en Utah
El autor en el cañón Zion, en Utah, Estados Unidos. (Roberto Protti/Foto cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Roberto ProttiGeólogosEmma TristánGran cañón del Coloradocañones de UtahSedonaNuevo MéxicoColoradoArizonaUtahNevadacañones Zion, Bryce y Canyon Landdinosaurios

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.