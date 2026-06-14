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Un tesoro geológico en el tramo Barranca-Limonal

Los afloramientos duran poco. El trópico se encarga de cubrirlos rápidamente. Por eso, conviene detenerse cuando aparecen

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Por Emma Tristán
Geólogos visitaron la ampliación del tramo Barranca Limonal para observar capas de sedimentos y rocas sin la cobertura de suelo y vegetación tropical
Cualquier persona razonable se preguntaría quién, en su sano juicio, se va a observar cortes de carretera a pleno sol en vez de ir a la playa a disfrutar de las olas. Y la respuesta es nosotros, los geólogos. (Emma Tristán/Cortesía)







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Emma Tristán

Emma Tristán

Emma Tristán es geóloga y consultora ambiental.

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