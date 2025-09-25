Foros

Un reconocimiento con olor a pólvora

El nuevo Estado palestino cargaría ahora con la más pesada de las responsabilidades: demostrar que puede construir en vez de destruir, gobernar en vez de victimizarse, respetar en vez de asesinar. Si fracasa, será su propio fracaso. Si triunfa, será mérito suyo

EscucharEscuchar
Por Abraham Stern F.
Bandera de Israel, candela encendida. Muertes de civiles. Guerras de israel
La biografía de Israel está escrita en sangre civil. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estado palestinoIsraelInglaterraAustraliaCanadánuevo Estado palestinoHamás7 de octubre de 2023Liga ÁrabeAcuerdos de OsloHolocausto

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.