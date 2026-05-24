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Un racimo de sombrillas para pensar en la lluvia

El invierno anda rejego en San José. Cae una lluvia tímida un día y se espanta durante una semana. Retumban truenos por el oeste y poco después nos llegan luces de puro verano. El invierno, al parecer, se manda solo.

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Por Ovidio Muñoz Corrales

El pronóstico del tiempo de la paragüería Rego lo da un racimo vivísimo de color y con 79 sombrillas. Cuelga afuera del local de la avenida 4 y deja caer un chifloncillo de exotismo sobre su parcela de adoquines.








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Ovidio Muñoz Corrales

Ovidio Muñoz Corrales

Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. En Grupo Nación, ha desempeñado diversos puestos en los diarios 'Al Día', 'La Teja' y 'La Nación' entre 1995 y la actualidad.

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