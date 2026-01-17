Un plan de gobierno que parte de la premisa equivocada

Creer que el crecimiento económico emergerá de un Estado mejor gestionado es confundir orden burocrático con orden económico.

He revisado detenidamente el plan de gobierno de Laura Fernández y no encuentro nada que sugiera una comprensión real del contexto ni de las restricciones económicas que enfrentará el país en los próximos años.

El plan parte de una premisa equivocada: que el problema central de Costa Rica es la mala administración del Estado y que, con un equipo “más técnico” y “menos corrupto”, el mismo aparato puede producir resultados distintos.

Esa idea ignora una lección básica de la economía: los problemas estructurales no se corrigen con mejores administradores, sino con menos intervención.

La informalidad no es consecuencia de una falla moral ni de falta de vigilancia; es la respuesta racional de millones de personas a un sistema laboral, fiscal y regulatorio que penaliza la formalidad. Ningún plan que evite desmontar esas barreras puede aspirar a reducirla de manera sostenible.

Creer que el crecimiento económico emergerá de un Estado mejor gestionado es confundir orden burocrático con orden económico. La riqueza no se planifica, se descubre. Y mientras el plan insista en administrar el mismo andamiaje de permisos, rigideces y privilegios legales, el resultado no será desarrollo, sino estancamiento administrado con mayor prolijidad.

En síntesis, no es un plan para liberar a la economía, sino para gestionar con más cuidado el mismo modelo que la asfixia.

Andrés Pozuelo Arce es empresario.