Un pez azul, varias resurrecciones y una lección de vida

Siempre he sentido una punzadita de dolor ante la muerte de cada pez y procuro darle al menos su minuto de silencio tras enterrarlo cerca de las matas del patio. Qué carajo. Son vida y su muerte tiene también solemnidad

Por Rodolfo González Ulloa
Pez, peces, pecera, pez azul
Azul empezó un día nadando en diagonal. Mala señal. Eso solo significaba que tenía los días contados. (Fotografía ilustrativa) (Shutterstock/Foto)







Letra LibreRodolfo González Ulloapecespeceraslección de vidamuerteDía de Muertos
Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

