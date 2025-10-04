Foros

Un paseo a la vecina República de Escazú

Desde que se pasa el peaje de la ruta 27, uno nota que el idioma oficial ha de ser el inglés. Por un momento, pensé que me iban a pedir el pasaporte o un salvoconducto para poder seguir

Por Andrés Arley Vargas
Escazú, Santa Ana, rótulos en inglés por doquier
Nos recibió un rótulo que decía: "Drop off - 2 min. max.", que no es otra cosa que un mensajito de “apéese rapidito y no se quede aquí atravesado”. (Cortesía: Andrés Arley V./Cortesía: Andrés Arley V.)







Andrés Arley Vargas

Médico cirujano, especialista en Urología. Actualmente, labora para el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en su práctica privada y en docencia, en la cátedra de cirugía de la Ucimed. Además, es el presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica. Trabajó durante 25 años en la CCSS.

