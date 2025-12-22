Foros

Un país roto… ¿en qué momento empezó la debacle?

La esperanza radica en pensar que estamos a tiempo. Que aún podemos revertirlo. Llevamos cinco elecciones en las que, en primera ronda, gana el abstencionismo y, en segunda ronda, gana el voto en contra

Por Mauricio Alvarado Rivera
Bandera de Costa Rica agrietada, grieta divide a Costa Rica, polarización, Costa Rica en crisis
Perdimos la colectividad, aquel sentido alegre de pertenencia a la sociedad. Y se echó mano del guion del populismo, cuya principal consecuencia ha sido la polarización de Costa Rica. (Shutterstock/Imagen)







