Un país que imagina megacárceles mientras reduce el financiamiento de sus escuelas

La educación no es un lujo ni un adorno cultural: es el proceso mediante el cual cada generación transmite a la siguiente conocimientos, normas y preguntas que hacen posible la vida en común

Por Jurgen Ureña
Las cárceles son necesarias, pero siempre son la señal de un fracaso previo. La escuela, en cambio, es el intento de evitar ese fracaso. (Shutterstock/Imagen)







Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

