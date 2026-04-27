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Un padre, un pueblo y una herida que la historia no ha cerrado

Si quienes hoy levantan sus voces desean realmente la paz, habría que comenzar por algo sencillo y profundamente humano: renunciar a los absolutos, abandonar los horribles eslóganes y volver al diálogo

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Por Jaime Feinzaig
Niños y jóvenes judíos en el campo de concentración de Auschwitz, duramte la Segunda Guerra Mundial. (SUB)







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