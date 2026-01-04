Foros

Un meteorito, un pastor alemán y 4.567 millones de años de historia

Lo extraordinario no es que una roca de 4.567 millones de años haya caído del cielo. Lo extraordinario es que sepamos qué hacer con ese regalo accidental

EscucharEscuchar
Por Emma Tristán
Geólogo Gerardo Soto con trozo de meteorito que cayó en Aguas Zarcas en 2019
"Ya puedo morir tranquilo", dijo el geólogo Gerardo Soto tras sostener en sus manos este meteorito carbonáceo tipo CM2. (Cortesía: Emma Tristán/Cortesía: Emma Tristán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Emma TristánLetra LibreMeteoritosmeteorito de Aguas Zarcas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.