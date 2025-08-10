Foros

Un llamado a los costarricenses cuando la polarización arrecia

Costa Rica no necesita más división. Ahora más que nunca, necesita que volvamos a reconocernos, a respetarnos, a querernos aunque pensemos distinto. Eso es democracia. Eso, sencillamente, es ser ticos

Por Germán Salas Mayorga
La democracia no se prueba en los tiempos fáciles, sino cuando las diferencias se agudizan. Y hoy, en Costa Rica, estamos en uno de esos momentos de prueba. (Shutterstock/Shutterstock)







Germán Salas Mayorga

Germán Salas Mayorga

Periodista con 25 años de experiencia en comunicación y mercadeo. Ha liderado y gestionado estrategias de prensa y manejo crisis para diversas organizaciones. Profesor universitario enfocado en una comunicación clara, efectiva y con propósito.

