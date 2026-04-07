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Un frágil nido como metáfora: mientras todo se tambalea, ¿qué estamos protegiendo?

La historia nos habla: en los últimos 5.500 años se han producido 14.513 guerras que han costado 1.240 millones de vidas y no han dejado sino 292 años de paz

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Por Helena María Fonseca Ospina
Pájaro pecho amarillo. ave
Llamó mi atención un pájaro que se acercó hacia mí. Era un “pecho amarillo”, con sus franjas blancas y negras en la cabeza y sus alas de color pardo. (Shutterstock/Imagen)







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Helena María Fonseca Ospina

Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

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