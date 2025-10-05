Foros

Un, dos, tres… ¡queso!

Aunque nos parece que apenas fue ayer cuando andábamos de universitarios, de padres jóvenes, de profesionales recién horneados, con horror y en silencio comprobamos que hace 20 años ya éramos cuarentones

Por Ana Coralia Fernández
Niña contando en juego de escondido, juegos al aire libre
Cmo pasa en la retahíla infantil, cuanto más rápido digamos la frasecilla, más cerca está de tocarnos el hombro o la pared y gritarnos: ¡Punto! (Shutterstock/Foto)







Ana Coralia Fernández

Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

