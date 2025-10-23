Foros

Un cheque en blanco: eso le están pidiendo a la ciudadanía

Modernizar no significa destruir lo que nos ha sostenido, sino fortalecerlo desde los principios que nos definieron durante generaciones: la solidaridad, la honestidad, el respeto, la cooperación y el amor por el bien común

Por Félix Badilla Murillo
Indecisión, incertidumbre, futuro incierto, no saber qué camino tomar, cuál puerta elegir
Costa Rica se enfrenta a un dilema histórico: ceder a la narrativa del “cambio urgente” sin sustento o rescatar los valores que nos dieron identidad como nación. (Shutterstock/Ilustración)







