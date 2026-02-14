Foros

Un beso en el corazón de San José: la historia real que cambió dos vidas

Una cosa es narrar una historia en una escuela o un auditorio y otra, hacerlo en medio del concierto de gritos, lotería, lleve tiempos, medias a tres en mil, aguacate maduro, raspas, riñas, robacelulares y predicadores

Por Ana Coralia Fernández
Habitante de la calle, hombre en situación de calle, se cubre con la mano la mejilla de la cual sale un resplandor
Entonces, mi títere y yo empezamos a repartir besos y hay ahí un habitante de calle que, con sus ojos grandes y húmedos, ha escuchado la historia. (Imagen generada con IA/Imagen generada con IA)







Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

